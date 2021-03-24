Модернизацию Мурманского рыбного порта оценили в 14 млрд рублей

МУРМАНСК, 24 марта. /ТАСС/. Модернизация рыбного порта Мурманска, где должен появиться современный портовый терминал, оценивается в 14 млрд рублей. Об этом сообщил в среду губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе прошедшей в Мурманске рабочей встречи по проекту с заместителем руководителя Росрыболовства Петром Савчуком.

"14 млрд рублей [планируется вложить] в инфраструктуру рыбного порта. Это очень серьезные деньги, а самое главное - это новые инвестиции в экономику нашей области и поддержка рыбопромышленного комплекса", - сказал губернатор.

По словам замруководителя Росрыболовства, проект планируется реализовать в три этапа, возможно, и за счет государственно-частного партнерства. "Идеология простая: по Северному морскому пути лихтеровоз не может полноценно разгружаться, поэтому первый этап [проекта] посвящен именно этому. Мелкие глубины у нас, где потребуется на реконструкцию 4 млрд рублей, а вместе с оборудованием - это под 6,7 млрд рублей. Обозначим причал, где может проходить лихтеровоз и отгружать рефрижераторные, любые контейнеры. Мы должны сделать терминал, который мог бы комплексно работать и обслуживать максимальное количество грузов", - сказал Савчук.

Второй этап предполагает реконструкцию, чтобы заходить и разгружаться крупные суда. "Строятся суда, и осадка этих судов не позволяет при существующих глубинах работать в рыбном порту Мурманска. Поэтому нужно проводить реконструкцию, углубление. Второй этап посвящен тому, чтобы суда полноценно могли заходить сюда, выгружать продукцию. Мы должны создать также сервис обслуживания судов, судоремонт. Вместе с Минпромторгом обсуждаем, есть видение, как это организовать. Для этого нужны причалы. Некоторые вещи можно рассмотреть на условиях государственно-частного партнерства", - сказал Савчук.

Как отмечал в марте прошлого года замглавы Росрыболовства Василий Соколов, прорабатывался проект реконструкции причалов первого грузового участка, причалы с нулевого по одиннадцатый. Сейчас они находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Планируется провести укрепление причального фронта с глубинами 13-15 м и получить глубоководные причалы общей протяженностью 540 м. В результате будет создан современный портовый терминал, ориентированный в первую очередь на рыболовную отрасль. Глубоководные причалы смогут одновременно принимать несколько крупных рыболовецких судов. После реконструкции должно увеличиться число заходов судов и перевалки рыбы в порту.