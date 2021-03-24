Терминал "Витино" в Мурманской области примет первый танкер в апреле 2022 года

АРХАНГЕЛЬСК, 24 марта. /ТАСС/. Порт "Витино" в Мурманской области планирует принять первый танкер 1 апреля 2022 года, сообщила финансовый директор ООО "Норд Стар" Наталья Пинчук в своем выступлении на форуме "Порты Арктики" в Архангельске в среду.

"Мы планируем поставить на причал первый корабль уже 1 апреля 2022 года. В настоящее время идет проектирование, проведено обследование, выполняются все проектные решения", - сказала Пинчук.

Производственная мощность терминала составит 4,5 млн тонн нефтепродуктов в год, в активе терминала четыре собственных причала. Полная стоимость инвестиционного проекта - 2,9 млрд рублей. Терминал будет осуществлять перевалку бензинов, дизельного топлива и нафты. В рамках проекта планируется создание 246 новых рабочих мест. Предприятие станет градообразующим для населенного пункта Белое море, который находится в километре от терминала. "Будет восстановлена подача качественной пресной воды в поселок Белое море для населения. В настоящее время этого нет и в поселок поступает техническая вода. Будет проведена реконструкция объектов очистных сооружений", - добавила Пинчук.

Ранее сегодня правительство России определило список инвестиционных проектов в Арктике, которые смогут получить государственную поддержку. В их число попал и проект модернизации порта "Витино", который простаивает с 2014 года, и Беломорской нефтебазы. "Норд Стар" стала первым резидентом Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) от Мурманской области с инвестиционным проектом "Витино: морской порт и нефтебаза".

Проект включает в себя техническое перевооружение морского порта "Витино" и Беломорской нефтебазы в Кандалакшском районе Мурманской области с увеличением мощности терминала для обслуживания крупнотоннажных танкеров до не менее 4 млн тонн нефтепродуктов в год. Терминал должен стать одним из крупнейших предприятий Кандалакшского района, обеспечить энергоносителями социальную сферу поселка Белое море.