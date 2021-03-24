Мишустин заявил о планах РФ наращивать сотрудничество с Кипром в сфере торговли и туризма

АФИНЫ, 24 марта. /ТАСС/. Россия намерена наращивать торгово-экономические отношения с Кипром, пострадавшие в период пандемии коронавируса, а также развивать сотрудничество в сфере туризма и образования. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом в Афинах.

"Наше двустороннее сотрудничество развивается динамично по всем основным направлениям, но коронавирус, к сожалению, внес свои коррективы, поэтому более чем на половину упал объем торговли. Мы постараемся выправить эту ситуацию в торговле, наращивать сотрудничество в сферах туризма, образования, информационных технологий и расширять инвестиционное взаимодействие", - сказал Мишустин.

По словам премьера РФ, нынешнее кипрское руководство проводит дружественную политику по отношению к России. Мишустин также выразил надежду, что по мере нормализации эпидемиологической обстановки активизируется работа межправкомиссии.

Глава российского правительства добавил, что рад лично познакомиться с Анастасиадисом и передал ему привет от президента России Владимира Путина.

В свою очередь президент Республики Кипр отметил его дружественные отношения с Путиным, зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Отдельно он поблагодарил Мишустина "за принципиальную позицию России по урегулированию кипрской проблемы". "Эта принципиальная позиция основывается на том, что нужно следовать резолюциям ООН, то есть не выходить за рамки решений и резолюций ООН, и в то же время эта позиция заключается в том, чтобы не допустить создания двухгосударственной модели", - пояснил Анастасиадис.