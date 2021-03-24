Стоимость сахара за неделю выросла на 1,1-3,8% в 22 регионах России

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Цены на сахар в России в 22 субъектах с 16 по 22 марта 2021 года выросли на 1,1-3,8%. При этом в 53 регионах рост цен не превысил 1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,8%. В 53 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в 22 субъектах - на 1,1-3,8%. В 8 субъектах цены не изменились. В то же время в Архангельской и Псковской областях цены на сахар-песок снизились на 0,7% и 0,2% соответственно", - говорится в материалах.

Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,5%. В 42 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в 12 субъектах - на 1,1-3,5%. В 20 субъектах цены не изменились. В 11 субъектах цены снизились на 0,1-0,8%.

Цены на мясо кур и баранину в среднем по России выросли на 1,5%. В том числе в 44 субъектах цены на мясо кур выросли на 0,1-1,4%, в 23 субъектах - на 1,5-2,4%, в 10 субъектах - на 2,5-7,7%. В 5 субъектах цены на мясо кур не изменились, а в 3 субъектах цены снизились на 0,1-2,4%. Цены на куриные яйца в среднем по стране увеличились на 1,3%, в том числе в 58 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2%, в 14 субъектах - на 2,1-5,1%. В 3 субъектах цены не изменились. В 10 субъектах цены снизились на 0,1-3,3%.

За период с 16 по 22 марта цены на молоко стерилизованное, крупу гречневую выросли на 0,6%, говядину, муку пшеничную - на 0,5%, колбасу вареную, маргарин, смеси сухие молочные для детского питания, карамель - на 0,4%, свинину, сосиски, сардельки, колбасу полукопченую и варено-копченую, масло сливочное, сметану, консервы фруктово-ягодные для детского питания, печенье, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,3%, рыбу мороженую, хлеб, вермишель - на 0,2%.

За счет снижения цен на огурцы - на 9,7% и помидоры - на 2,8% плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 1%. В то же время подорожали: морковь - на 3,2%, картофель - на 3,1%, лук - на 2%, капуста белокочанная - на 1,5%, яблоки - на 0,1%. Снизились цены на пшено - на 0,4%, консервы мясные, рис, конфеты шоколадные - на 0,1%. Цены на консервы мясные и овощные для детского питания, чай черный и соль не изменились.