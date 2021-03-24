Кабмин внес в Госдуму законопроект, упрощающий создание ТОРов и позволяющий их укрупнять

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий упрощенный порядок принятия решений о создании территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном округе и позволяющий их укрупнять. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в законы "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" и Федеральный закон "О свободном порте Владивосток" (СПВ).

Суть законопроекта

Законопроект предусматривает упрощение порядка принятия решений о создании ТОР, путем включения в него перечня видов экономической деятельности, осуществление которых должно быть запрещено. Предлагается предусмотреть возможность по решению кабмина объединять несколько ТОР, входящих в состав одного субъекта РФ. Решение о возможности укрупнения созданных ТОР путем объединения их границ в рамках одного субъекта РФ, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, было принято по итогам проведения Наблюдательных советов ТОР Амурской области, Хабаровского края совместно с губернаторами данных регионов. Такая возможность позволит рационализировать использование земельных участков, а также повысить эффективность работы ТОР, говорится в пояснительной записке.

При объединении ТОР с различными правовыми статусами будет применяться уже действующий порядок, согласно которому за всеми резидентами сохраняются права, предоставленные им в момент получения статуса резидентов. Предлагается внести уточнение, предусматривающее, что ряд полномочий (выдача разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию, утверждение документации по планировке территорий, предоставление земельных участков, принятие решения о резервирование земель и изъятии земельных участков, установление сервитутов) уполномоченный федеральный орган будет осуществлять только в целях обеспечения деятельности резидентами ТОР. Это позволит обеспечить определенность относительно разграничения полномочий в области земельных отношений между уполномоченным федеральным органом и иными органами госвласти, отмечают в кабмине.

Также дополняется перечень функций управляющей компании, предусмотренный законами о ТОР и СПВ, функциями, которые фактически осуществляются управляющей компанией, но не перечислены законодателем. Среди них: осуществление мероприятий, направленных на повышение привлекательности режимов ТОР и СПВ, обеспечение разработки перспективных планов. В соответствии с действующим законодательством, резиденту необходимо отчитываться о выполнении соглашения об осуществлении деятельности в Минвостокразвития России и АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ). Проектом федерального закона формируется концепция "единого окна", согласно которому полномочие по контролю за осуществлением деятельности резидента будет осуществлять только АО "КРДВ".

Для ускорения процесса подачи и рассмотрения заявок на получение статуса резидента ТОР, созданной на территории Дальневосточного федерального округа, и СПВ проект федерального закона предусматривает возможность подачи заявки с соответствующим пакетом документов в электронной форме по формату, утвержденному уполномоченным федеральным органом. В перечне существенных нарушений резидентом ТОР условий соглашения закрепляется непредставление управляющей компании информации о ходе реализации инвестпроекта. Внесение этого изменения, в частности, необходимо для осуществления управляющей компанией контроля исполнения соглашений об осуществлении деятельности.