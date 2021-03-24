В Молочном союзе считают, что маркировка избавит отрасль от некачественной продукции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 марта. /ТАСС/. Внедрение маркировки в молочной отрасли с одновременным использованием системы ветеринарной сертификации "Меркурий" избавит отрасль от контрафакта, фальсификата и просроченной продукции, об этом говорит выход из тени значительной части бизнеса в результате применения "Меркурия". Такое мнение высказала глава Молочного союза России Людмила Маницкая в среду на совещании по маркировке молочной продукции в Ростове-на-Дону.

"Часто задаваемый вопрос: а что даст молочной отрасли маркировка? Хочу напомнить, что в конце 2019 года был внедрен "Меркурий". Прошедший год был очень сложным для молочной отрасли, и в конце года мы вдруг понимаем: несмотря на то, что упало потребление, отрасль вышла с прибылью больше, чем в предыдущий год. [До внедрения "Меркурия"] 80% было тех, кто выпускал фальсификат. И я сегодня убеждена в том, что в интеграции "Меркурия" с маркировкой мы совершенно забудем о контрафакте, фальсификате и просроченной продукции на полках нашей страны", - сказала Маницкая.

Она добавила, что введение цифровой маркировки может стать обременительным без учета интересов участников рынка. В связи с этим Маницкая отметила, что Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающий оператором системы маркировки, учитывает озвучиваемые Молочным союзом пожелания и идет навстречу, сдвигая по срокам этапы внедрения маркировки.

К 2024 году в России планируется создать единую систему маркировки товаров, призванную ликвидировать теневой оборот продукции. Маркировка уже стала обязательной для лекарств, табака, парфюмерии, меховых изделий, обуви и ряда других товаров. Коды маркировки можно обнаружить и на части молочной продукции - в этой отрасли с 20 января 2021 года маркировка действует на добровольной основе.

В течение 2021 года будет поэтапно вводиться обязательная маркировка молочной продукции: с 1 июня - для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 дней, с 1 декабря - для продукции с меньшим сроком годности. Фермерам, самостоятельно продающим свою продукцию, дана отсрочка до 1 декабря 2022 года, рассматривается предложение распространить отсрочку на все крестьянско-фермерские хозяйства.

Маркировка не будет вводиться для молочной продукции массой менее 30 граммов, а также для детского и специального питания.