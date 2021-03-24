В Кении заявили о желании производить "Спутник V" на своей территории

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Кения заинтересована в производстве российской вакцины "Спутник V" на своей территории. Об этом заявила в среду член парламента Кении, член комитета по окружающей среде и природным ресурсам Черити Катамби Чепквони, выступая по видеосвязи на международной межпартийной конференции "Россия - Африка: возрождая традиции".

"Для нас очень важно, чтобы мы с помощью России могли бы использовать вакцину "Спутник V" в качестве средства вакцинации населения и начать ее производство в нашей стране", - сказала она.

По словам Чепквони, в Кении высоко ценят, что Россия смогла быстро обеспечить поставку вакцин. "Кенийское правительство выражает благодарность РФ за скорый ответ и поставку вакцин "Спутник V" в нашу страну. На сегодняшний день вакцинированы более 100 тысяч наших граждан", - отметила политик.

Она указала на существующую в стране необходимость добиться доступности вакцины и обеспечить больницы достаточным количеством персонала, коек и медикаментов.