"Автотор" увеличил в 2020 году закупки компонентов из стран ЕАЭС для пассажирских авто

КАЛИНИНГРАД, 24 марта. /ТАСС/. Калининградский завод "Автотор", входящий в число крупнейших автопроизводителей России, в 2020 году увеличил объемы закупок автокомпонентов для пассажирских автомобилей у поставщиков из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 1,684 млрд рублей в денежном выражении. Об этом в среду сообщила пресс-служба предприятия.

"За счет новых проектов по локализации компания нарастила объем закупок локализованной продукции для пассажирских автомобилей. В 2020 году этот показатель составил 1,684 млрд рублей, тогда как в 2019 году - 1,68 млрд рублей", - сказали в пресс-службе со ссылкой на Центр локализации и аутсорсинга холдинга "Автотор".

Там отметили, что "в настоящее время в программе локализации "Автотора" - более 30 действующих проектов, общий объем закупок автокомпонентов на внутреннем рынке ЕАЭС в 2020 году составил 1,98 млрд рублей", подчеркнув, что "несмотря на сокращение объемов производства в прошлом году на 27%, снижение объема закупок автокомпонентов составило всего 10%".

В программу локализации "Автотора" включены все новые модели транспортных средств, пополнивших линейку продукции, производимой по полному циклу: это - модели пассажирских автомобилей KIA Soul, KIA Seltos, Hyundai Sonata, а также обновленная модель линейки коммерческих автомобилей Hyundai HD - Mighty. Объем дополнительных поставок локализованной продукции в год запуска производства составил 230 млн рублей.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года. На сегодняшний день "Автотор" выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 2,3 млн автомобилей.