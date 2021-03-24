Минвостокразвития определило банки для программы льготного кредитования проектов в АЗРФ

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Минвостокразвития отобрало шесть банков, которые будут участвовать в программе льготного кредитования проектов в Арктической зоне (АЗРФ), сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства.

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики провело отбор российских банков для участия в программе льготного кредитования резидентов Арктической зоны РФ. В список уполномоченных банков вошли ВТБ, Сбербанк, Газпромбанк, Совкомбанк, "Открытие" и Московский индустриальный банк", - сказано в сообщении.

Эти банки будут предоставлять кредиты по сниженной ставке резидентам АЗРФ. В рамках программы конечная ставка по кредиту будет ниже рыночной на полуторный размер ключевой ставки Центробанка РФ, нижняя граница установлена на уровне 2% годовых. На получение льготных кредитов уже претендуют 8 резидентов АЗРФ, которые реализуют проекты в сфере логистики, промышленности, сельского хозяйства, туризма и иных отраслях объемом около 3,3 млрд рублей. Условием предоставления льготного финансирования инициатору является вложение в проект не менее 30% собственных средств и создание новых рабочих мест.

"По итогам рассмотрения банками заявок от резидентов АЗРФ на льготное финансирование Минвостокразвития России заключит с банками соответствующие соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета", - добавили в пресс-службе.

Программа льготного кредитования - часть комплекса мер по стимулированию социально-экономического развития Арктики. Всего в АЗРФ уже зарегистрированы 69 инвесторов с проектами объемом более 188 млрд рублей. Их реализация даст 5,4 тыс. новых рабочих мест.