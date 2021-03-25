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"Газпром" в 2020 году получил 707 млрд рублей убытка по РСБУ против прибыли годом ранее

Выручка компании снизилась на 14,7%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. "Газпром" в 2020 году получил 706,926 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против 733,994 млрд рублей чистой прибыли годом ранее. Об этом говорится в бухгалтерской отчетности холдинга за прошлый год.

Выручка "Газпрома" в прошлом году снизилась на 14,7%, до 4,061 трлн рублей. Выручка от продажи газа в прошлом году упала на 20,4% в сравнении с 2019 годом, составив 2,636 трлн рублей.

Валовая прибыль "Газпрома" в 2020 году упала на 25%, до 1,573 трлн рублей. Прибыль от продаж снизилась до 11,036 млрд рублей с 629,114 млрд рублей в 2019 году. Убыток до налогообложения в прошлом году составил 922,066 млрд рублей. В 2019 году "Газпром" получил прибыль до налогообложения в размере 910,954 млрд рублей.

Дебиторская задолженность "Газпрома" на конец 2020 года составила 2,174 трлн рублей против 1,877 трлн рублей на конец 2019 года. Кредиторская задолженность в прошлом году снизилась до 852,768 млрд рублей с 908,361 млрд рублей на конец 2019 года.

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