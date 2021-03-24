Эксперты предупредили о приложениях, списывающих несоразмерно большие деньги за подписку

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Компания Avast, специализирующаяся на цифровой безопасности, обнаружила более 200 новых условно бесплатных приложений в App Store и Google Play, которые списывают несоразмерно крупные суммы с пользователей за продление подписки. Об этом ТАСС рассказали в компании.

Речь идет о так называемых fleeceware-приложениях. Так, пользователю предлагают скачать приложение на бесплатный пробный период, чаще всего - на три дня. Затем приложение автоматически списывает несоразмерно высокую плату за подписку.

По оценкам SensorTower, которые приводят в Avast, такие приложения были загружены в совокупности более 1 млрд раз. На данный момент они принесли более $400 млн дохода. На российских пользователях Apple мошенники заработали $4,5 млн, fleeceware-приложения были скачаны 23,2 млн раз. Пользователи Android-устройств потратили на подписку $400 тыс., скачав приложения 21,6 млн раз. Списки обнаруженных fleeceware-приложений Avast незамедлительно отправила в Apple и Google.

Например, рассказали в Avast, одно из таких приложений после короткого пробного периода списывает $66 (или 5 тыс. рублей) в неделю, что обойдется жертве в $3 432 (около 300 тыс. рублей) в год, если подписку не отменить. Причем недостаточно просто удалить приложение: подписку необходимо отменить в настройках магазина приложений. Реклама fleeceware-приложений часто появляется в социальных сетях, таких как Facebook, Instagram, Snapchat и TikTok.

"В основном обнаруженные fleeceware-приложения представляют собой симуляторы музыкальных инструментов, редакторы фотографий, фильтры для камеры, приложения для хиромантии и предсказания будущего, а также для чтения QR-кодов и PDF-файлов. Несмотря на то, что эти приложения в основном выполняют свои функции, вряд ли пользователи захотели бы регулярно оплачивать дорогостоящую подписку, если бы знали ее реальную стоимость. Особенно учитывая существование более дешевых или даже бесплатных аналогов таких приложений", - отметил исследователь угроз в Avast Якуб Вавра.

Чтобы защититься от мошенничества в fleeceware-приложениях, эксперты советуют тщательно проверять условия подписки, критически относиться к рекламе таких приложений, внимательно читать мелкий шрифт в описании приложений, а также защищать свои платежи паролем или биометрией, чтобы подписку, к примеру, не могли оформить дети.