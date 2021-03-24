Хорватия пытается компенсировать дефицит вакцины AstraZeneca за счет препарата Pfizer

"Мы предпринимаем попытки с тем, чтобы Pfizer заместил тот объем вакцины, который AstraZeneca должна была поставить в Хорватию в течение первых двух кварталов", - подчеркнул Пленкович.

По словам хорватского премьера, власти страны изначально сделали предзаказ 2,7 млн доз препарата AstraZeneca и 1 млн доз вакцины Pfizer.

Вакцинация населения от коронавируса началась в Хорватии 27 декабря 2020 года. На первом этапе в страну поступила партия из 9 750 доз препарата Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Власти сделали предварительный заказ в общей сложности на 8,7 млн доз вакцин Pfizer и BioNTech, а также компаний AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson и CureVac. К настоящему времени в стране сделали прививку более 311 тыс. жителей.