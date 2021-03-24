Вологодские власти опровергли информацию о банкротстве Сухонского молочного комбината

ВОЛОГДА, 24 марта. /ТАСС/. Возможность банкротства одного из старейших в России молокоперерабатывающих предприятий - Сухонского молочного комбината в Вологодской области - не рассматривается в правительстве региона. Небольшая задолженность по зарплате будет погашена до 29 марта, говорится в распространенном сообщении пресс-службы областного правительства.

Ранее в социальных сетях появились сообщение о возможном банкротстве этого предприятия. "Это знаковое для Вологодской области и, пожалуй, для всего Северо-Запада предприятие. Здесь выпускается широкий спектр продукции, в том числе знаменитое сгущенное молоко. Мы будем принимать все меры, чтобы предприятие сохранило свой профиль и всю линейку выпускаемой продукции. Возможность банкротства предприятия в правительстве не рассматривается", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора области Михаила Глазкова.

По его словам, на сегодня на комбинате действительно сложилась непростая финансово-экономическая ситуация, которая связана с задержками в расчетах за поставленное молоко-сырье и с временным приостановлением выпуска основных видов продукции. "По поручению губернатора Олега Кувшинникова правительство Вологодской области вместе с руководителями комбината и представителями собственника ищет выходы из сложившейся ситуации. В первую очередь, это расчеты с поставщиками сырого молока, предприятиями нашего и соседних регионов, а также с работниками. Рассматриваются варианты рефинансирования задолженности. Собственник готов искать новых соинвесторов, чтобы модернизировать производственно-технологическую линейку и выходить на выпуск как традиционной, так и новой продукции", - сказал Глазков.

По итогам переговоров с руководством предприятия власти региона намерены координировать разработку антикризисного плана для оздоровления финансово-экономической ситуации и возобновления бесперебойной производственной деятельности комбината.

Сухонский молочный комбинат - одно из старейших молокоперерабатывающих предприятий региона и страны. Действует с 1933 года и обеспечивает рабочими местами более 260 человек, жителей города Сокола и Сокольского района. Все сотрудники предприятия в настоящее время трудятся, проводят ремонтные работы по обслуживанию оборудования. Имеется небольшая задолженность по заработной плате за февраль - 900 тыс. рублей при общем фонде оплаты труда 7,6 млн. Долги будут погашены до 29 марта, сообщил Глазков.