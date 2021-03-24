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ОСК планирует производство дноуглубительных судов вместе с голландской компанией

Генеральный директор корпорации Алексей Рахманов отметил, что потребность в дноуглублении на реке очень большая

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Объединенная судостроительная компания (ОСК) планирует производство дноуглубительных судов в партнерстве с голландской компанией. Об этом в среду сообщил генеральный директор корпорации Алексей Рахманов в интервью телеканалу "Общественное телевидение России".

"Дноуглубительные суда <...> мы начали производить пока по зарубежным проектам, но у нас есть планы вместе с одной из голландских компаний развернуть производство с глубокой локализацией, потому что потребность в дноуглублении на реке очень большая", - сказал он.

"Мы оцениваем рынок от 24 до 40 судов, которые нужны будут в ближайшие несколько лет, поэтому работы здесь на самом деле очень много", - добавил Рахманов.

ОСК создана в 2007 году, является крупнейшей судостроительной компанией России, в которую входят около 40 предприятий и организаций отрасли. ОСК на 100% принадлежит государству.

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