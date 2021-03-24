Регионы со слабыми экономиками могут стать пилотными при реализации Стратегии-2030

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Стратегия социально-экономического развития России до 2030 года (Стратегия изменений), разработка которой ведется в настоящее время, может быть реализована в первую очередь в пилотных регионах. Ими могут стать 10 субъектов с наиболее низкими социально-экономическими показателями, сообщила на прошедшей в среду в Совете Федерации научно-практической конференции по актуальным вопросам совершенствования Стратегии пространственного развития РФ сенатор от Республики Тыва Дина Оюн.

В 2019 году в России были определены 10 регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями, в числе которых Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. Для этих субъектов разработаны индивидуальные программы социально-экономического развития.

"Промелькнула в числе выступлений необходимость на каких-то пилотных регионах обкатать эту стратегию [социально-экономического развития]. Мне кажется, у нас в принципе пул этих регионов уже определен, их не надо как-то выбирать. У нас есть 10 регионов по которым приняты в 2020 году индивидуальные программы социально-экономического развития. Эти 10 регионов и должны стать теми пилотами, по которым мы можем посмотреть, как идет с учетом их конкурентных преимуществ их экономическое развитие", - сказала она.

Также Оюн предложила создать единый перечень труднодоступных регионов, которые нуждаются в транспортной и цифровой инфраструктуре. "Хочу обратить внимание на то, что необходимо в том числе, учитывая очень серьезную протяженность российских границ, обратить внимание на приграничные регионы и заложить это отдельно на необходимость. В том числе на приграничные регионы и в том числе с учетом экспортообразования", - добавила сенатор.

Ранее ТАСС сообщал, что правительство России совместно с экспертами и бизнес-сообществом работает над новой стратегией социально-экономического развития. Планы реализации стратегий, оценка необходимых финансовых ресурсов и источники возможного финансирования должны быть подготовлены к 8 апреля, когда проекты будут защищаться у председателя правительства РФ Михаила Мишустина.