Торги на бирже Нью-Йорка завершились снижением ключевых индексов

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в среду падением ключевых индексов.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 3,09 пункта (0,01%) и остановился на отметке 32 420,06 пункта. Индекс S&P 500 потерял 21,38 пункта (0,55%) и оказался на отметке 3 889,14 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 265,81 пункта (2,01%), до 12 961,89 пункта.

Телекомпания СNBC отмечает, что снижение индексов было продиктовано в первую очередь падением стоимости акций высокотехнологичных компаний. Так, акции Apple снизились до $120,09 за штуку (-2%), Twitter - до $62,06 (-3,44%), Amazon - до $3 087,07 (-1,61%), Alphabet - до $2 032,52 (-0,43%).

Инвестиционный аналитик компании BlackRock Тони ДеСпирито, слова которого приводит CNBC, считает, что снижение индексов носит, скорее, временный характер. "Акции подвержены волатильности, но в целом стремились вверх в первом квартале года, - отметил он. - Ведущими остаются так называемые циклические акции, которые остро реагируют на импульсы в экономике". "Мы считаем, что заложена прочная основа для очередного мощного экономического рывка", - подчеркнул он.

Нефть марки WTI подорожала. Цена поставок энергоносителя в апреле выросла на $3,46 (6,03%), до $60,86. Стоимость фьючерсов на золото поднялась на $8,35 - до $1 733,45 за тройскую унцию.