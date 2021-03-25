Источники: Совкомбанк планирует купить банк "Восточный"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совкомбанк намерен купить банк "Восточный", сделка может быть закрыта весной, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.

"Обязывающие документы по сделке подписаны, в ближайшее время будет направлено ходатайство в ЦБ", - сказал собеседник ТАСС.

По словам источника на финансовом рынке, скорее всего, сделка будет закрыта до конца весны, сумма сделки не раскрывается.

В конце 2020 года стало известно, что кипрская компания Evison Holdings (подконтрольная Baring Vostok) и "Финвижн" Артема Аветисяна заключили мировое соглашение, которое урегулирует все корпоративные споры акционеров банка "Восточный", длившиеся с 2019 года. При этом акционеры банка заявили, что будут продолжать направлять свои совместные усилия и ресурсы на дальнейшее развитие банка "Восточный".

В начале марта совет директоров банка "Восточный" утвердил меры по докапитализации банка, в рамках которых компания "Финвижн" должна была выкупить ряд активов банка и погасить кредит перед ним.

ПАО "Совкомбанк" - один из крупнейших частных российских банков с активами свыше 1,6 трлн рублей по МСФО. Входит в перечень системно значимых кредитных организаций Банка России. У банка 2 тыс. 266 отделений и мини-офисов в 76 регионах РФ. Совкомбанк обслуживает 8,3 млн физических лиц, в том числе 7,6 млн заемщиков и более 500 тыс. вкладчиков.