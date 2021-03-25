Минсельхоз продолжает работу над повышением эффективности госпрограммы развития села

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минсельхоз продолжает работу над повышением эффективности госпрограммы развития сельских территорий, рассчитывает на расширение своих функций в этой сфере. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Министерство продолжает работу по дальнейшему совершенствованию механизмов госпрограммы и повышению ее эффективности. В частности, усилен контроль за реализацией проектов на всех этапах до ввода объектов в эксплуатацию, а также за качеством предоставляемой отчетности субъектов. Кроме того, Минсельхоз России ожидает, что уже в текущем году функции ведомства как ответственного за развитие сельских территорий органа будут расширены и закреплены на законодательном уровне", - отмечается в сообщении.

По мнению Минсельхоза, это позволит обеспечить более эффективное взаимодействие с другими министерствами, ведущими работу в этой сфере, и исключить несогласованность подходов. "При этом необходимо отметить, что проекты, планируемые к реализации по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", проходят межведомственное согласование, что позволяет исключить финансирование объектов или мероприятий в рамках нескольких госпрограмм", - добавили в министерстве. В Минсельхозе считают, что дальнейшая деятельность по доработке механизмов программы позволит повысить эффективность реализации ее мероприятий и обеспечить выполнение всех целевых показателей.

В целом, как отметили в министерстве, "Минсельхоз России позитивно оценивает итоги реализации госпрограммы" "Комплексное развитие сельских территорий". Как отмечает министерство, "несмотря на пандемию коронавируса и обусловленные ею ограничения, в 2020 году удалось выполнить, а по ряду направлений перевыполнить плановые показатели". По данным министерства, "в целом мероприятия госпрограммы затронули территории, на которых проживает более 6 млн человек - это составляет почти 16% всего сельского населения". В частности, механизмом льготной ипотеки в России в 2020 году воспользовались более 45 тыс. семей, приобретено или началось строительство порядка 2 млн кв. м жилья.

Кроме того, в рамках госпрограммы в прошлом году по всей стране стартовал 141 проект комплексного развития, предусматривающий строительство и ремонт школ, больниц, спорткомплексов, домов культуры, газо- и водопроводов и других объектов. Более 90 из этих проектов уже завершены или находятся в высокой степени готовности, доступ к новым объектам получили 259 населенных пунктов. "Одним из наиболее значимых направлений стала работа по газификации и водоснабжению. Введено порядка 370 таких объектов. При этом для повышения эффективности данной деятельности Минсельхоз России считает необходимым ускорить со стороны регионов процесс подключения домовладений к построенным водопроводам и газораспределительным сетям", - добавили в министерстве.

Позиция Счетной палаты

Счетная палата провела анализ реализации мер комплексного развития сельских территорий и отметила их низкую результативность и недостаточное влияние на повышение качества жизни на селе. В частности, льготная ипотека оказалась недоступной для сельских жителей как минимум 14 регионов "по причине их низкой платежеспособности и высокой долговой нагрузки", отмечает Счетная палата РФ, которая проанализировала реализацию программы развития сельских территорий в России. Анализ реализации программы льготной ипотеки за первые девять месяцев 2020 года показал, что доля заемщиков из числа работников АПК и социальной сферы составила лишь 4,4 и 12% соответственно. При этом около половины заемщиков - городские жители. Аудиторы также отметили, что в 2018-2019 годах меры господдержки в виде социальных выплат позволили улучшить жилищные условия 15,5 тыс. семей, проживающих в сельской местности.

Однако в 2020 году Минсельхоз изменил подход к предоставлению этих выплат, теперь их не могут получать те сельчане, которые не заняты в АПК или социальной сфере. В результате, как отметили в Счетной палате, часть граждан, постоянно проживающих в селе и находящихся в очереди с 2009 года, утратила право на улучшение жилищных условий с господдержкой. По данным 58 регионов, это коснулось более 40% сельских жителей, включенных в списки на улучшение жилищных условий.

Счетная палата также отмечает низкий процент газификации сельских домов, что связано с высокой стоимостью подключения, которая, по оценкам аудиторов, в проверяемый период "была сопоставима с размером средней зарплаты в сельской местности, а в ряде регионов превышала его более чем в два раза".

Анализ также показал, что в ряде регионов результаты обеспеченности населения питьевой водой были достигнуты за счет естественной убыли или миграции населения.

На 1 января 2020 года уровень газификации сельских территорий составил всего 60,7%, а уровень обеспеченности сельских жителей питьевой водой - 67,9%, заключили эксперты.

Среди системных нарушений СП отметила недостоверность отчетов регионов о результатах использования предоставленных субсидий. Так, из 52 регионов 17 предоставили недостоверные данные о вводе в эксплуатацию 65 объектов инженерной инфраструктуры. Это может свидетельствовать о рисках нерезультативного использования средств федерального бюджета на сумму почти 430 млн рублей, считают в Счетной палате.