Опрос: более половины россиян, планирующих покупку авто, воспользуются кредитом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Более половины россиян (56%), планирующих покупку автомобиля, хотят приобрести его в кредит, следует из результатов опроса, проведенного "РГС банком" (есть в распоряжении ТАСС).

"Большинство (56%) россиян, планирующих покупку авто, намереваются использовать кредитные средства. Оставшиеся 44% опрошенных собираются приобрести автомобиль на имеющиеся сбережения", - указано в опросе.

Из тех, кто планирует прибегнуть к заемным средствам, 36% опрошенных используют кредитные средства частично: 24% обратятся в банк за автокредитом, остальные 12% - за кредитом потребительским. Оформить машину полностью в кредит при этом собираются лишь 20% опрошенных: 14% оформят автокредит, 6% - кредит наличными.

По данным опроса, молодые респонденты в возрасте 18-30 лет (24%) в большей степени склонны к оформлению кредита на полную сумму приобретаемого автомобиля по сравнению со старшим поколением (13% респондентов в категории 56+). Мужчины при этом чаще женщин (49% против 40%) планируют покупку автомобиля за счет собственных сбережений.

Большинство респондентов собираются взять кредит размером до 500 тыс. рублей - так ответили 59% потенциальных покупателей. Треть опрошенных (33%) оформят банковский заем от 500 тыс. до 1 млн рублей, 7% - на сумму 1-1,5 млн рублей и 1% - свыше 1,5 млн рублей.

При рассмотрении параметров кредита для респондентов наибольшее значение имеют низкая ставка (79%), отсутствие залога (46%) и обязательного требования к оформлению каско и других страховок (40%). Среди прочих факторов опрошенные обращают внимание на минимальный пакет документов - этот параметр отметили почти треть респондентов (30%). Кроме этого, для россиян важны отсутствие первоначального взноса и требований к автомобилю - так ответили 18% и 21% респондентов соответственно.

Для опрошенных 18-30 лет более серьезное значение имеет отсутствие первоначального взноса и требований к страхованию (по 26%), для россиян 31-45 лет важен минимальный пакет документов (38%), а для респондентов 31-55 лет - отсутствие залога. Возможность не оформлять каско наиболее значима для мужчин (45%), отсутствие первоначального взноса - для женщин (20%)

Опрос проводился в марте среди россиян в возрасте 18+, география исследования - города России с населением более 100 тыс. человек, размер выборки - 1 тыс. респондентов.