Россияне за год увеличили долю безналичных платежей в магазинах до 76%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Доля безналичных платежей в супермаркетах России выросла на 5 процентных пунктов (п. п.) за год, до 76%. Об этом говорится в новом исследовании платежного сервиса "Скрепка" (есть в распоряжении ТАСС).

"Причины - последствия антиковидных ограничений, а также развитие цифровых сервисов и программ лояльности российских банков и платежных систем", - говорится в материале.

По данным исследования, 55% россиян используют для оплаты покупок в офлайн-магазинах пластиковые карты, 21% - бесконтактные платежи, 24% платят наличными. Основными причинами, по которым россияне не используют сервисы бесконтактных платежей, такие как Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay, являются привычка оплачивать покупки другими способами (31%) и отсутствие технологии NFC в телефоне (22%). 14% опрошенных не придают значения способам оплаты, 13% не используют бесконтактную оплату из соображений безопасности.

Наиболее активно используют безналичную оплату жители Ханты-Мансийского автономного округа (84%) , Хабаровского края (83%), Челябинской области и г. Санкт-Петербурга (79%). Регионами с наибольшим уровнем наличных платежей являются Саратовская область (56% безналичных платежей), республика Марий Эл (57%) и Ставропольский край (61%).

"Доля безналичных и бесконтактных платежей стабильно растет в крупных городах, - комментирует основатель и генеральный директор платежного сервиса "Скрепка" Алексей Шумилин. - Пандемия укрепила и углубила существующий тренд на отказ от наличных денег и переход на электронные способы расчетов. Кроме того, серьезное влияние на процесс оказало развитие цифровых сервисов и программ лояльности, которые и до коронакризиса выступали драйверами мирового финансового рынка".

По данным Boston Consulting Group (BCG) за 2019 год, Россия заняла четвертое место в мировом рейтинге стран, чье население в пандемию активно отказывалось от наличных в пользу безналичных платежей. Согласно подсчетам Банка России, доля безналичных расчетов в стране по итогам 2020 года составила 70%.

При подготовке исследования были изучены способы оплаты товаров в офлайн-супермаркетах и магазинах формата "у дома" по чекам пользователей приложения. Ответили на дополнительные вопросы для определения доли бесконтактных платежей 3 тыс. пользователей "Скрепки". Возраст аудитории сервиса составляет 23-49 лет.