Число рейсов из Хабаровска в Москву увеличат до пяти в день

ХАБАРОВСК, 25 марта. /ТАСС/. Авиакомпании увеличат число рейсов из Хабаровска в Москву до пяти в день, до пандемии выполнялось максимум до четырех рейсов. Об этом сообщила пресс-служба хабаровского аэропорта в четверг.

"В совокупности частота полетов по московскому направлению будет составлять до рекордных пяти рейсов в день", - говорится в распространенном релизе. Как уточнили ТАСС в хабаровском аэропорту, до пандемии по московскому направлению выполнялось максимум до четырех рейсов в день, в прошлом году - один рейс в день, сейчас - два.

Авиакомпания "Аэрофлот" с мая этого года планирует выполнение двух рейсов в Москву ежедневно, а авиакомпания "Россия" также в мае впервые за долгое время приступит к осуществлению дневных рейсов из Хабаровска, запланированных на 15:45 местного времени. Помимо этого, перевозчик будет выполнять и утренние рейсы. Обе авиакомпании задействуют для перелетов в столицу Boeing 777-300. Также по маршруту Хабаровск - Москва будут выполнятся рейсы авиакомпании Nordwind на Airbus 330-200.

В сообщении аэропорта отмечается, что обновленное расписание хабаровского аэропорта в летнем сезоне этого года позволяет пассажирам выбирать удобное время при планировании авиаперелетов и открывает направления, которых не было до пандемии. С апреля авиакомпания Nordwind возобновляет прямые рейсы в Санкт-Петербург. Улететь в этот город без пересадок можно будет по понедельникам и четвергам. Также в летней полетной программе перевозчика значатся показавшие высокую востребованность среди дальневосточников прямые рейсы в Сочи - по четвергам и воскресеньям. По направлениям Сочи и Санкт-Петербург дальневосточники могут приобрести субсидируемые билеты. Кроме того, авиакомпания Nordwind впервые планирует выполнять прямые перелеты из аэропорта Хабаровск в Краснодар - они начнутся 2 июня по средам и субботам.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" в весенне-летней навигации 2021 года также продолжит выполнение рейса Хабаровск - Иркутск - Краснодар и увеличивает частоту по выполняемому на круглогодичной основе рейсу Хабаровск - Екатеринбург - Санкт-Петербург до пяти раз в неделю. Авиакомпания "Сибирь" к ежедневному рейсу в Новосибирск с 23 мая добавит рейсы по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. В этом же направлении продолжится выполнение ежедневных рейсов авиакомпании "Аврора". Таким образом, в Новосибирск суммарно будет выполняться до трех рейсов в день.

Весной из Хабаровска возобновится международное авиасообщение. Сразу три авиаперевозчика планируют выполнение рейсов в Турцию. Авиакомпания Azur Air будет летать в Анталью по четвергам в период с 29 апреля по 28 октября на Boeing 767-300. Рейсы авиакомпании Nordwind в данном направлении запланированы с частотой один раз в две недели, по вторникам. Перевозчик планирует задействовать Boeing 777-200. Еще одна авиакомпания, которая намерена доставлять дальневосточников на побережье турецких берегов Средиземного моря, - Royal Flight. Рейсы запланированы раз в две недели по четвергам на Boeing 767-300.

Дальневосточные направления

Число рейсов увеличится также на направлениях в пределах дальневосточных регионов.

Авиакомпания "Ираэро" продолжит выполнение прямых рейсов в Благовещенск, увеличив частоту до двух раз в неделю - по понедельникам и субботам. "Аврора" продолжит выполнение рейсов во Владивосток, Магадан, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский, при этом значительно увеличив частоту по направлениям Южно-Сахалинск - с 19 до 23 рейсов в неделю, а также в Петропавловск-Камчатский - с семи до девяти рейсов в неделю.

Из Хабаровска летом также можно будет улететь в Улан-Удэ, Нерюнгри, Анадырь, Якутск, Оху, Аян, Богородское, Нелькан, Николаевск-на-Амуре, Охотск, Советску Гавань, Херпучи, Чумикан, Комсомольск-на-Амуре и по другим направлениям.