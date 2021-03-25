На Колыме и Чукотке вырос интерес к льготной ипотеке с включением вторичного жилья

ТАСС, 25 марта. Распространение программы "Дальневосточная ипотека" на рынок вторичного жилья в Магаданской области и на Чукотке вызвало всплеск интереса к ней и рост числа выданных ипотечных кредитов. На подобную меру рассчитывают и в других регионах Дальнего Востока, где есть проблемы со строительством нового жилья. Об эффекте, который может дать дальнейшее расширение условий льготной программы, ТАСС рассказали власти дальневосточных субъектов.

"Так как первичный рынок жилья на территории Магаданской области практически отсутствует, то правительство области смогло добиться внесения изменений в данную программу, позволяющих молодым семьям региона приобретать жилые помещения на вторичном рынке жилья. До момента принятия в сентябре 2020 года этих изменений было заключено всего 13 ипотечных кредитов. С октября 2020 года наблюдается лавинообразный рост обращений молодых семей в кредитные организации за получением ипотечного кредита, которых уже выдано более 350", - сообщили в правительстве Магаданской области.

К середине марта 2021 года более 1,5 тыс. молодых семей Магаданской области, а это треть от их общего числа, обратились в уполномоченные банки с заявлением о выдаче льготной ипотеки. Подавляющее большинство ипотечных кредитов выдано для приобретения жилья в Магадане.

Аналогичный всплеск интереса к программе наблюдают и на Чукотке. В 2019-2020 годах "Дальневосточная ипотека" не пользовалась здесь популярностью, так как темпы строительства нового жилья в округе одни из самых низких на Дальнем Востоке. После расширения условий спрос вырос более чем на 90%.

"В настоящий момент заключено 74 кредитных договора на общую сумму почти 295 млн рублей. При этом 68 семей Чукотки воспользовались "Дальневосточной ипотекой" после ее расширения на вторичный рынок жилья. Сделки есть во всех крупных населенных пунктах округа, но больше всего квартир, конечно же, приобретается в Анадыре", - сказал директор Микрокредитной организации Чукотки Алексей Федичкин.

В августе 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение расширить действие программы "Дальневосточная ипотека" на вторичный рынок жилья в Чукотском АО и Магаданской области. Аналогичную просьбу высказывало руководство Камчатки. В марте глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков заявил, что распространение льготной ипотеки на вторичное жилье актуально для тех регионов Дальневосточного федерального округа, где новые дома строить нецелесообразно, а в других субъектах следует расширять предложения по новому жилью.

Предложения регионов

Расширение условий льготной программы востребовано не только в регионах, где ранее интерес к ней был низким, но и там, где она уже пользуется популярностью. Например, правительство Хабаровского края, который занимает третье место в ДФО по числу выданных кредитов, готовит предложения об изменении условий программы, среди которых распространение ее на вторичный рынок жилья для небольших городов и населенных пунктов. Также среди предложений - увеличение возрастных ограничений до 44 лет либо установление возрастных ограничений только для одного из супругов - участников программы и рефинансирования действующих ипотечных кредитов без ограничения возраста заемщика.

"Что касается Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, здесь необходимо делать ставку на развитие жилищного строительства. Но в крае еще есть 22 городских поселения с численностью менее 50 тыс. человек. Жилищное строительство недостаточно развито, существует проблема привлечения строительных организаций. Но потребность участия в программе, закрепления [граждан] на территориях есть, молодые семьи заявляют о желании улучшения жилищных условий в малых городах", - заявили в краевом министерстве экономического развития. По данным на середину марта, в Хабаровском крае подано более 8,7 тыс. заявок, заключено почти 2,5 тыс. кредитных договоров на общую сумму 9,2 млрд рублей.

Жители Камчатки при приобретении жилья не могут в полной мере воспользоваться программой "Дальневосточная ипотека" из-за небольшого количества на полуострове подходящих под условия программы квартир в новостройках, сообщили в краевом Минстрое. "Ограничениями служат высокая стоимость жилья в строящихся домах, а по условиям льготной программы цена квартиры не должна превышать 6 млн рублей, а также высокая стоимость строительства коммерческого жилья, которая на 30-36% выше, чем в других регионах. Это связано с повышенной сейсмичностью региона, а также непростой логистикой доставки строительных материалов и техники", - уточнили в краевом министерстве строительства и жилищной политики.

Губернатор региона Владимир Солодов считает, что решением данной проблемы может стать развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на полуострове, так как частный дом возводится быстрее и для его строительства можно получить льготную "Дальневосточную ипотеку". Но чтобы активизировать ИЖС, нужно решить вопрос с инфраструктурой на полуострове.

В Еврейской автономной области (ЕАО) есть спрос на новое жилье, банки одобряют кредиты жителям региона, но средства остаются невостребованными. "Связано это (спрос на новое жилье), в частности, и с реализацией федеральной программы "Дальневосточная ипотека". Так, по последним данным, в банках региона одобрено почти 100 заявок на получение кредита, но [средства] остаются невостребованными в связи с отсутствием свободного жилья на первичном рынке городов Биробиджан и Облучье. По условиям программы, в сельской местности можно приобретать квартиры на вторичном рынке, однако не все жители региона готовы к переезду в другие населенные пункты", - пояснила начальник департамента экономики правительства ЕАО Ольга Дубоделова.

Программа для Арктики

Арктические территории и вовсе нуждаются в отдельной ипотечной программе, считает генеральный директор ассоциации "Союз строителей Якутии", координатор Дальневосточного федерального округа Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Айхал Габышев. Здесь реализация ипотечных программ, в том числе "Дальневосточной ипотеки" и сельской ипотеки, осложнена отсутствием рынка первичного жилья из-за дороговизны строительства, небольшим объемом вторичного жилья, сравнительно низкими доходами населения, высокого уровня безработицы, добавил Габышев.

"Также существенно влияет несоответствие объектов жилищного фонда большинства арктических районов требованиям банковских учреждений по показателям сверхнормативного износа, по конструктивным особенностям, а также то, что жилищный фонд в арктических районах, кроме районных центров отдельных районов, в основном состоит из деревянных построек", - считает эксперт.

По его мнению, для этого региона целесообразно разработать отдельную ипотечную программу с учетом характерных особенностей рынка жилья. Сейчас этим вопросом, а также разработкой других инструментов поддержки жителей Арктики и социально-экономического развития Арктической зоны занимается Минвостокразвития России, отметил он. Якутия также внесла предложения в области жилищного строительства в Арктике.

"Так, одним из наших предложений является включение возможности строить индивидуальные жилые дома в Арктике, в том числе по программам переселения и обеспечения жильем отдельных категорий граждан, с использованием МХМ-технологии. МХМ-панели - это экологически цельные стены из древесины, которые выпускаются крупным производителем пиломатериалов в Республике Саха (Якутия) ООО "ЛПК "Алмас", - рассказал эксперт. Из таких панелей получаются готовые строительные элементы, которые могут быть установлены сразу. Коробка дома на предварительно подготовленном фундаменте возводится в кратчайшие сроки.

"Дальневосточная ипотека"

Кредиты по программе "Дальневосточная ипотека" предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. При оформлении кредита на индивидуальное жилищное строительство в залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны.

Решение о внедрении в ДФО ипотеки под 2% принял президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. Основные условия кредита: процентная ставка - 2% годовых, первоначальный взнос - не менее 15%, максимальный размер кредита - 6 млн рублей, он выдается на срок не более 20 лет.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в Дальневосточном федеральном округе за почти 1,5 года существования программы "Дальневосточной ипотеки" более 17 тыс. молодых семей оформили льготные кредиты на улучшение жилищных условий. Общая сумма кредитов, выданных с декабря 2019 года, превысила 63,5 млрд рублей. По количеству выданных льготных жилищных кредитов первое место занимает Приморье, второе - Якутия, третье - Хабаровский край. На четыре региона - Приморский край, Хабаровский край, Республику Саха (Якутия), Республику Бурятия - приходится 74,3% от общего количества заключенных договоров.