В пяти районах Якутии в 2021 году появятся центры "Мой бизнес" для поддержки МСП

ЯКУТСК, 25 марта. /ТАСС/. Центры оказания услуг "Мой бизнес" для поддержки предпринимателей появятся в 2021 году еще в пяти районах Якутии, в том числе арктических, сообщила в четверг генеральный директор центра "Мой бизнес" в Республике Саха (Якутия) Зоя Седалищева.

Сейчас в 15 районах Якутии функционируют центры оказания услуг "Мой бизнес", а также семь "окон" в Якутске.

"В 2021 году планируется открыть еще пять центров оказания услуг в Булунском, Ленском, Оленекском, Среднеколымском и Чурапчинском районах. По принципу "одного окна" в центрах оказания услуг можно получить различные услуги, начиная от регистрации бизнеса и до оформления заявок на кредитование в коммерческих банках. При этом все предоставляемые в центре услуги абсолютно бесплатны", - сообщила Седалищева.

Она отметила, что открытие подобных центров повысит доступность информации и обеспечит получение консультаций по актуальным вопросам в сфере предпринимательской деятельности. "Центры предлагают широкий спектр услуг, которые можно получить на месте без необходимости выезжать за пределы района. Также центры дают возможность участвовать в образовательных проектах в онлайн- и офлайн-форматах. Все это должно оказать влияние на увеличение числа предпринимателей и самозанятых граждан", - добавила Седалищева.

В 2020 году консультациями в центрах "Мой бизнес" было охвачено свыше 15 тыс. человек (более 45 тыс. консультаций). В центрах предприниматели могут получить более 100 услуг. "Кроме этого, у нас выросло число обращений к порталу малого и среднего предпринимательства Якутии. Если в предыдущие годы портал посещало порядка 60 тыс. уникальных посетителей, то в 2020 году у нас зарегистрировано более 102 тыс. уникальных посетителей портала", - добавила Седалищева.

Реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитана на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.