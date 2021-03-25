Лавров: РФ и Южная Корея ведут переговоры по созданию совместного инвестиционного фонда

СЕУЛ, 25 марта. /ТАСС/. Москва и Сеул обсуждают создание совместного инвестиционного фонда объемом до $1 млрд. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном.

"Осуществляются и готовятся к реализации масштабные проекты по инвестиционному сотрудничеству на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации. Ведутся переговоры о создании российско-корейского инвестиционного фонда объемом до $1 млрд", - сказал Лавров.

По словам министра, это станет темой обсуждения предстоящего в текущем году заседания российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "Эти и другие вопросы составят повестку дня очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое должно состояться до конца этого года в Сеуле", - указал Лавров.

Кроме того, министр иностранных дел России подчеркнул, что РФ и Южная Корея планируют быстрыми темпами вернуться к наращиванию двустороннего товарооборота, показатели которого снизились в прошлом году из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"В сфере торгово-экономического сотрудничества в прошлом году наблюдался спад по причине коронавирусной инфекции. Однако сегодняшнее обсуждение показало, что имеющиеся планы позволят быстро эту тенденцию обратить вспять и вернуться к наращиванию товарообмена", - сказал Лавров.

Министр добавил, что эти планы, в частности, связаны с выдвинутой президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином концепции сотрудничества "Девять мостов". "Мы высоко оценили сотрудничество, которое в этих рамках у нас развивается, включая взаимодействие в сфере железнодорожных перевозок, поставок энергоносителей, атомную энергетику, судостроение, здравоохранение, медицину", - добавил глава МИД РФ.