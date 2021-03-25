Банк БРИКС выпустил в Китае бонды на $769 млн для восстановления экономики

ШАНХАЙ, 25 марта. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС объявил о выпуске бондов на 5 млрд юаней (около $769,2 млн) на китайском межбанковском рынке облигаций для поддержки целей устойчивого развития в рамках Программы развития ООН (UNDP). Об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в четверг на сайте банка.

Вырученные средства по облигациям пойдут на финансирование программы экстренной помощи Китаю в преодолении последствий пандемии COVID-19, объем которой составит 7 млрд юаней. Доходность облигации, указали в пресс-службе, составит порядка 3,22%.

"НБР уделяет большое внимание устойчивости и влиянию развития в соответствии с целями устойчивого развития. В этом отношении мы сопоставляем каждый проект с первичными целями устойчивого развития и дополнительными целями устойчивого развития. Наша стратегия заключается в мобилизации средств на те проекты, которые генерируют экономические, социальные и экологические выгоды для общества, а также позволяют устранить дефицит финансирования для достижения целей устойчивого развития", - отметил вице-президент банка Лесли Маасдорп.

В октябре прошлого года Новый банк развития БРИКС успешно зарегистрировал на китайском межбанковском рынке облигаций программу бондов на 20 млрд юаней (около $2,9 млрд) для финансирования проектов инфраструктуры и устойчивого развития в странах - членах объединения. Выпуск облигаций на 5 млрд юаней, который состоялся 24 марта, является частью этой программы.

В 2020 году НБР уже разместил облигации на 7 млрд юаней в Китае, что эквивалентно примерно $1 млрд. В июне прошлого года также было размещение бондов на $1,5 млрд на международном рынке капитала, а 22 сентября НБР выпустил облигации на $2 млрд, что стало крупнейшей транзакцией для банка в долларовом эквиваленте такого рода.