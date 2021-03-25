Минэкономразвития разработало проект закона для защиты региональных брендов за рубежом

ТОМСК, 25 марта. /ТАСС/. Министерство экономического развития совместно с Роспатентом подготовило проект закона, который позволит России присоединится к Женевскому акту Лиссабонского соглашения - международному договору о защите региональных брендов. Документ позволит обезопасить уникальные российские товары за рубежом и упростит их регистрацию, сообщил в приветственном слове на семинаре "Региональные бренды России - новые точки роста" в Томске директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Рустам Тихонов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в понедельник поручила профильным комитетам палаты проработать вопрос о скорейшем присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, позволяющему на международном уровне регистрировать географические указания места производства товаров.

"Особое внимание со стороны правительства РФ уделяется реализации задач по обеспечению охраны российских брендов на международном рынке. В настоящее время Минэкономразвития России совместно с Роспатентом подготовлен проект федерального закона о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения. Это позволит обеспечить признание российских региональных брендов на международном уровне и рост благосостояния производителей уникальных отечественных товаров", - сказал Тихонов.

По его словам, документ "значительно упростит международную регистрацию наименования мест происхождения товара и географических названий, позволит испрашивать охрану в нескольких странах путем подачи одной заявки на одном языке, тем самым снижая издержки при регистрации".

Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации принято в 1966 году, сейчас его участниками являются 30 стран. Цель соглашения - защита интеллектуальной собственности с точки зрения области, где был произведен продукт.