Россияне рассказали, в каком возрасте сложнее найти работу

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Трудности при поиске работы реже всего возникают у людей в возрасте от 30 до 35 лет, чаще всего - в возрастной группе от 54 до 56 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса портала SuperJob, опубликованные в четверг.

"Респонденты возрастной категории 30-35 лет оценили сложности поиска работы на минимальный балл: в среднем 5,1 из 10. Более молодым соискателям приходится труднее: в возрасте от 18 до 20 лет средняя оценка сложности поиска работы составляет 6,1 балла из 10. Судя по комментариям респондентов, наибольшие проблемы создает отсутствие практических умений и опыта", - следует из данных опроса.

Люди в возрастной группе 54-56 лет оценили сложность поиска работы в 8,7 балла из 10. Среди причин опрошенные назвали высокие требования самого соискателя и возрастную дискриминацию со стороны некоторых работодателей. В возрасте от 57 до 59 лет уровень сложности поиска работы респонденты оценили в 8,1 балла, в группе от 60 до 62 лет - 8,3 балла.

Согласно данным портала, наиболее беспроблемный возраст для трудоустройства у мужчин - 30-32 года, уровень сложности поиска работы опрошенные оценили в 4,9 балла, тогда как для женщин такой возраст наступает в 33-35 лет (5 баллов). "На протяжении большей части карьеры женщины оценивают сложности поиска работы выше, чем мужчины, однако уже начиная с 48-50 лет в процессе трудоустройства они испытывают меньший стресс, чем сильный пол. Трудоустройство после 60 лет дается дамам проще, чем мужчинам (7,4 против 8,5 балла)", - говорится в результатах опроса.

Уточняется, что средние оценки сложности трудоустройства по рынку труда практически не изменились по сравнению с 2016 годом, когда сложность поиска работы оценивалась в 6,7 балла. В настоящее время оценка сложности составляет 6,5 балла.

Опрос проводился в период с 1 по 15 марта 2021 года среди экономически активного населения РФ старше 18 лет. Исследование проводилось в 696 населенных пунктах страны, в нем приняли участие 5 тыс. респондентов.