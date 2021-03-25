Турчак предложил снять на два года дополнительную финнагрузку с бизнеса в сфере услуг

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил председателю правительства Михаилу Мишустину приостановить на два года применение повышающих коэффициентов за водоотведение для организаций малого и среднего бизнеса в сфере услуг. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии.

"Деятельность организаций малого и среднего бизнеса в сфере услуг (парикмахерских, салонов красоты, прачечных, организаций общепита) имеет большое значение для поддержки занятости, уровня и качества жизни населения. <...> Предлагаем приостановить на срок до двух лет применение повышающих коэффициентов для организаций, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции", - цитирует пресс-служба Турчака.

В пресс-службе уточнили, что эти организации вынуждены оплачивать тариф за водоотведение с дополнительным коэффициентом, так как приравнены к предприятиям по производству химических продуктов из-за того, что применяют в своей работе химические средства.

Турчак подчеркнул, что предприятия малого и среднего бизнеса понесли серьезные убытки в минувшем году из-за ковидных ограничений, дополнительная финансовая нагрузка для них обременительна. Предлагаемая мера поможет сохранить рабочие места и предотвратить возможное повышение цен на услуги, резюмировал Турчак.