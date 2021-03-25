Совкомбанк подписал соглашения о покупке "Восточного"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совкомбанк подписал с акционерами банка "Восточный" соглашения о покупке принадлежащих им пакетов акций кредитной организации, сообщается в пресс-релизе банка "Восточный".

"Совкомбанк объявляет о подписании с фондами Baring Vostok, компанией "Финвижн" и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке принадлежащих им пакетов акций банка "Восточный". Стороны ожидают, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС", - следует из сообщения.

Отмечается, что сделка проходит на рыночных условиях, но финансовые параметры и цену сделки стороны не раскрывают.

"Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк "Восточный" в течение 12-18 месяцев", - указано в сообщении.

По словам директора ООО "МК Финвижн Холдингс" Юрия Гусева, сделка стала возможна в результате последовательного снижения доли корпоративного бизнеса в активах "Восточного".

Накануне источники ТАСС сообщали, что Совкомбанк намерен купить банк "Восточный" и сделка может быть закрыта до конца весны. Соответствующее ходатайство будет направлено в ЦБ РФ в ближайшее время.

В конце 2020 года стало известно, что кипрская компания Evison Holdings (подконтрольная Baring Vostok) и "Финвижн" Артема Аветисяна заключили мировое соглашение, которое урегулирует все корпоративные споры акционеров банка "Восточный", длившиеся с 2019 года. При этом акционеры банка заявили, что будут продолжать направлять свои совместные усилия и ресурсы на дальнейшее развитие банка "Восточный".

В начале марта совет директоров банка "Восточный" утвердил меры по докапитализации банка, в рамках которых компания "Финвижн" должна была выкупить ряд активов банка и погасить кредит перед ним.

О банке

ПАО "Совкомбанк" - один из крупнейших частных российских банков с активами свыше 1,6 трлн рублей по МСФО. Входит в перечень системно значимых кредитных организаций Банка России. У банка 2 тыс. 266 отделений и мини-офисов в 76 регионах РФ. Совкомбанк обслуживает 8,3 млн физических лиц, в том числе 7,6 млн заемщиков и более 500 тыс. вкладчиков.