В Visa заявили, что пластиковые карты через 10 лет могут исчезнуть с российского рынка

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Гендиректор Visa в России Михаил Бернер считает, что пластиковые карты через 10 лет могут исчезнуть с российского рынка, уступив место в том числе виртуальным картам.

"Пластик точно останется где-то в воспоминаниях людей. Пластик уже сейчас играет гораздо меньшую роль, чем он играл раньше", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе форума FinNEXT 2021.

Бернер отметил, что уже сейчас до 30% новых клиентов ряда крупных российских банков не получают "пластик". "Когда ситуация с пандемией улучшится в мире и люди начнут опять путешествовать, то тогда действительно кто-то закажет себе карточку, потому что пока не во всех странах можно оплачивать покупки телефоном или без карты", - добавил он.

Комментируя влияние пандемии на платежный рынок, глава Visa заявил, что за прошедший год в России выросла электронная коммерция, которая по своим показателям обгоняет среднемировые уровни.

"Рост в России электронной коммерция даже опережает среднемировые тренды. Мы видим, что в момент начала пандемии рост был лавинообразный - 20% год к году. И по итогам года цифра выглядит очень хорошо и опережает мировые тренды", - сообщил он.

Помимо этого, пандемия спровоцировала также рост бесконтактных платежей. "Рост на 70% с лишним бесконтактной оплаты за последний год. Каждая третья транзакция в России уже делается с помощью смартфона. То есть мы перешли уже на следующий уровень, когда не просто люди прикладывают карту, а используют телефон для токенизированных транзакций", - добавил Бернер.