Минкоммерции Китая потребовало от H&M "исправить ошибку" касательно хлопка из Синьцзяна

ПЕКИН, 25 марта. /ТАСС/. Шведская розничная сеть по торговле одеждой H&M должна "исправить ошибку", заключающуюся в публичном отказе использовать хлопок из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в данном регионе. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Надеюсь, эта компания проявит уважение к принципам рынка и исправит допущенную ошибку, а также воздержится от политизации коммерческих вопросов", - подчеркнул он на еженедельной пресс-конференции.

По словам представителя, правительство КНР оказывает поддержку иностранным компаниям, способствующим формированию эффективных международных цепочек поставок. "Что касается отдельных предприятий, принимающих стратегические решения по деловым вопросам на основе фальсифицированной информации, китайские потребители уже отреагировали по этому поводу", - добавил Гао Фэн.

Как он отметил, Пекин категорически против вмешательства во внутренние дела Синьцзяна и выражает протест по поводу санкций, которые были применены отдельными государствами против Китая "на основе ложной информации под предлогом защиты прав человека".

"Мы приглашаем зарубежные компании посетить СУАР для изучения данного вопроса и готовы оказать поддержку предприятиям, занимающимся торговой и инвестиционной деятельностью в Синьцзяне", - подытожил Гао Фэн.

Противоречия из-за синьцзянского хлопка

Ранее компания H&M заявила о том, что торговая сеть "глубоко обеспокоена сообщениями организаций гражданского общества и СМИ, в которых упоминаются обвинения в принудительном труде и дискриминации по этническому и религиозному признаку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе". Как отмечается в документе, компания следит за тем, чтобы ее поставщики не нарушали права человека, и заверила клиентов, что не будет использовать хлопок из Синьцзяна.

В декабре 2020 года власти Соединенных Штатов ввели запрет на импорт хлопка и хлопковых изделий из СУАР на северо-западе Китая в связи с якобы допущенными там нарушениями прав человека. Как говорится в сообщении Таможенно-пограничной службы США, решение принято "на основе информации, которая указывает на случаи применения принудительного труда, помимо прочих, заключенных".

Китай производит около 20% мирового хлопка, большая часть которого поступает из Синьцзяна.