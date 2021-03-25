Прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Стамбул откроются в конце апреля

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind с 29 апреля открывает прямые рейсы в Стамбул (Турция) из аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде, их планируется осуществлять два раза в неделю, сообщила в четверг пресс-служба воздушной гавани.

"Из международного аэропорта Стригино (управляется УК "Аэропорты регионов") открываются прямые регулярные рейсы в Стамбул. Первый полет запланирован на 29 апреля. Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind два раза в неделю по четвергам и воскресеньям на воздушных судах Airbus 321", - говорится в сообщении.

Обратные рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям.

Ранее Nordwind этих полетов не совершала, другие авиакомпании в Стамбул из Нижнего Новгорода не летают, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что пассажиры за 72 часа до прилета в Турцию должны заполнить специальную форму, распечатать ее или скачать на смартфон и предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета. При отсутствии данной формы пассажиру будет отказано в посадке на борт воздушного судна.

Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) обслуживает международные и внутренние авиарейсы и является основным запасным аэродромом московского авиаузла. Включает более 40 направлений полетов от почти 30 российских и международных авиакомпаний.