В Якутии новый резидент Арктической зоны РФ займется воздушной перевозкой грузов

ЯКУТСК, 25 марта. /ТАСС/. Многофункциональная компания "Лидер" получила статус резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ), проект нацелен на создание небольшой частной авиакомпании с парком воздушных судов для грузовых перевозок в северных районах Якутии. Об этом сообщается в четверг на сайте Минвостокразвития России.

"Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации зарегистрирован в Якутии. Многофункциональная компания "Лидер" организует срочную авиаперевозку грузов в северных районах республики. <...> Проект нацелен на создание небольшой частной авиакомпании с парком воздушных судов, ориентированной на перевозки грузов на средние и дальние дистанции", - говорится в сообщении.

Льготы и преференции АЗРФ позволят предприятию проводить и поддерживать оптимальную ценовую политику. "Компания намерена удовлетворить потребности находящихся в Заполярье предприятий и организаций в срочной перевозке грузов, тем самым заполнить нишу недорогих внутренних авиаперевозок", - приводятся в сообщении слова руководителя компании Максима Слепцова.

Отмечается, что частные инвесторы намерены вложить в проект более 100 млн рублей, на которые будут приобретены вертолеты Ми-8, а также легкие самолеты. Местом базирования предприятия станет аэропорт поселка Тикси в Булунском районе Якутии. Перевозки грузов будут налажены в северные поселки, которые испытывают проблемы с транспортной доступностью, связанные с отсутствием круглогодичного наземного сообщения с основной частью региона.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в настоящее время заключено 69 соглашений с резидентами Арктической зоны РФ, которые планируют реализовать проекты на сумму более 188,3 млрд рублей и трудоустроить свыше 5,4 тыс. человек.