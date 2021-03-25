Alstom не намерен наращивать долю в "Трансмашхолдинге"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 марта. /ТАСС/. Французский концерн Alstom не планирует увеличивать долю в "Трансмашхолдинге" (ТМХ) и остается его акционером. Об этом сообщил журналистам президент Alstom Россия Филипп Пегорье на проходящей в Ростове-на-Дону выездной сессии Веронского форума.

"Нет пока, - сказал Пегорье, отвечая на вопрос журналистов о планах по увеличению доли в ТМХ. - Мы акционер "Трансмашхолдинга" и остаемся акционером".

В декабре 2015 года компания закрыла сделку по приобретению дополнительных 8% акций ТМХ у ОАО "Российские железные дороги" за €54 млн. В результате доля Alstom в акционерном капитале холдинга выросла до 33%. При этом Alstom не исключал увеличения доли в ТМХ. Ранее Пегорье говорил, что Alstom и ТМХ объединяют свои технологические команды с целью выхода на внешние рынки.

О компании

ЗАО "Трансмашхолдинг" - головная компания крупнейшего в России холдинга в области транспортного машиностроения. Предприятия ТМХ выпускают магистральные и промышленные электровозы, маневровые тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны электропоездов и метро, тепловозные и судовые дизели, комплектующие для железнодорожного подвижного состава и городского рельсового транспорта.