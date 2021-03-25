"Газпром нефть" планирует занять к 2030 году четверть рынка фасованных масел в РФ

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. "Газпром нефть" увеличит свою долю на рынке фасованных масел в России до 25% к 2030 году. Это произойдет, в том числе, благодаря запуску в 2022 году собственного высокотехнологичного комплекса гидроизодепарафинизации мощностью 220 тыс. тонн, сообщает компания.

"Строительство комплекса гидроизодепарафинизации планируется завершить в 2022 году. Ввод в эксплуатацию нового комплекса мощностью 220 тыс. тонн в год позволит компании расширить ассортимент премиальных продуктов под брендами G-Energy и Gazpromneft и к 2030 году увеличить долю "Газпром нефти" на российском рынке фасованных масел до 25%", - говорится в сообщении.

В настоящий момент на Омский завод смазочных материалов доставлено крупногабаритное оборудование, предназначенное для строительства комплекса гидроизодепарафинизации. Этот комплекс обеспечит выпуск базовых компонентов для синтетических моторных и индустриальных масел и даст компании возможность полностью отказаться от использования импортных аналогов в производстве.

Инвестиции "Газпром нефти" в проект превышают 32 млрд рублей.

"Газпромнефть - смазочные материалы" - дочернее предприятие "Газпром нефти", специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Продукция выпускается на шести производственных площадках в России, Италии и Сербии.

Компания также занимается производством и реализацией судовых масел. "Газпромнефть - смазочные материалы" занимает 22% рынка фасованных смазочных материалов России, а также работает в 80 странах мира.