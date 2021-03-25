Глава ФНС: оценка эффекта налогового маневра в IT-сфере будет возможна через полгода

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Эффективность налогового маневра в IT-отрасли можно будет оценить через полгода его действия, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

"У нас в инспекции идут отдельно отслеживания. Так как сейчас идет накопление опыта, я думаю, что где-нибудь в полугодие уже смело можно делать засечку и смотреть, что работает, что не работает и почему", - сказал он.

По словам главы ФНС, у компаний, на которые распространяется действие налогового маневра, должна увеличиться выручка. "У нас а) должно увеличиться количество таких компаний; б) должна увеличиться численность людей, работающих в этих компаниях. Ну, и соответственно, выручка. То есть, мы должны увидеть рост отрасли по большому счету", - добавил он.

Егоров подчеркнул, что с момента начала действия налогового маневра число зарегистрированных IT-компаний выросло на 3700. "С момента формирования, с момента вступления в законную силу у нас прибавилось компаний в реестре. Сейчас у нас около 16 с лишним тысяч компаний плюс 3700. Вот то количество компаний, которое еще зашло в реестр. Если смотреть по тому году, то это компании с выручкой больше 4 триллионов рублей", - сказал он.

Закон, который позволяет российским IТ-компаниям - разработчикам софта получать налоговые льготы, подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце июля прошлого года и вступил в силу в 1 января 2021 года. Налоговый маневр подразумевает снижение с 1 января 2021 года ставки страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, а ставки налога на прибыль - с 20% до 3%.

Пониженная налоговая ставка применяется только к разработчикам программного обеспечения и не относится к дистрибуторам и к тем компаниям, выручка которых от производства соответствующего продукта будет менее 90% в общей структуре доходов. Чтобы претендовать на получение налоговых льгот, необходимо получить госаккредитацию IТ-компании в Минцифры.