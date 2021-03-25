РФПИ договорился о производстве "Спутника V" в Сербии

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт "Торлак" договорились о производстве вакцины от коронавируса "Спутник V" в Сербии. Процесс может быть налажен до мая, сообщает фонд.

"РФПИ и Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" объявляют о соглашении для производства вакцины против коронавируса "Спутник V" в Сербии. Сербия станет первым государством в Южной Европе, которое будет производить "Спутник V". В дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона. Начало производства вакцины "Спутник V" на мощностях "Торлак" ожидается до мая текущего года".