Нефтяники досрочно выполнили рекомендацию кабмина повысить запасы бензина до 1,6 млн тонн

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россия на 23 марта 2021 года увеличила запасы бензина на 3,1% по сравнению с 16 марта - до 1,661 млн тонн. Запасы дизельного топлива выросли на 1,6% - до 2,742 млн тонн, сообщило Центральное диспетчерское управление ТЭК (ЦДУ ТЭК).

Таким образом, нефтяники досрочно выполнили рекомендацию правительства увеличить запасы к 1 мая до 1,6-1,7 млн тонн.

За этот период произведено 1,494 млн тонн дизельного топлива, что на 2,4% выше предыдущей недели, а бензина - 776 тыс. тонн (-2,2%). 85,5% от всего объема производства бензина было направлено на российский рынок, остальные 14,5% - на экспорт. Кроме того, 52,8% от всего объема производства дизельного топлива поставлено на рынок РФ, 48,2% - за границу.

Правительство рекомендовало российским нефтяным компаниям к 1 июня 2021 года нарастить коммерческие запасы бензина до 1,8 млн тонн. Об этом говорилось в протоколе совещания по ситуации на рынке топлива, прошедшем 28 января в кабмине, с которым ознакомился ТАСС. В нем также подтверждалась рекомендация увеличить к 1 мая запасы бензина до 1,6-1,7 млн тонн.

Кроме того, замминистра энергетики Павел Сорокин говорил, что кабмин рекомендовал нефтяникам нарастить производство нефтепродуктов в феврале 2021 года.