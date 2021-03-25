Кабмин ведет переговоры с металлургами для снижения цен по госзаказам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 марта. /ТАСС/. Рост цен на металл привел к серьезному удорожанию строительства космодрома Восточный в Амурской области, сообщил в четверг журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, правительство ведет переговоры с металлопроизводителями для снижения цен по госзаказам.

"По проекту космодрома Восточный могу сказать, что рост цен на металл дает серьезное удорожание, потому что очень много металла будет использоваться при строительстве космодрома", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что правительство ведет переговоры с производителями металлоконструкций, "чтобы они все-таки по госзаказу снижали стоимость".

"Потому что иначе нам придется из бюджета доплачивать", - добавил вице-премьер.

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. При Минстрое и Минпромторге была создана рабочая группа для разрешения ситуации. В конце 2020 года правительство установило с 30 января 2021 года на 180 дней ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее €45 за тонну, что должно уменьшить недостаток сырья на внутреннем рынке и предотвратить спекулятивный рост цен. Было также предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.

Строительство космодрома "Восточный"

Строительство космодрома "Восточный" в Амурской области идет с отставанием от графиков, но это еще можно исправить и успеть к планируемому на 2023 год запуску тяжелой ракеты "Ангара", рассказал Хуснуллин.