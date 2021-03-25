Кабмин ведет переговоры с металлургами для снижения цен по госзаказам

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 марта. /ТАСС/. Рост цен на металл привел к серьезному удорожанию строительства космодрома Восточный в Амурской области, сообщил в четверг журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По его словам, правительство ведет переговоры с металлопроизводителями для снижения цен по госзаказам.
"По проекту космодрома Восточный могу сказать, что рост цен на металл дает серьезное удорожание, потому что очень много металла будет использоваться при строительстве космодрома", - сказал Хуснуллин.
Он добавил, что правительство ведет переговоры с производителями металлоконструкций, "чтобы они все-таки по госзаказу снижали стоимость".
"Потому что иначе нам придется из бюджета доплачивать", - добавил вице-премьер.
В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. При Минстрое и Минпромторге была создана рабочая группа для разрешения ситуации. В конце 2020 года правительство установило с 30 января 2021 года на 180 дней ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов в размере 5%, но не менее €45 за тонну, что должно уменьшить недостаток сырья на внутреннем рынке и предотвратить спекулятивный рост цен. Было также предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.
Строительство космодрома "Восточный"
Строительство космодрома "Восточный" в Амурской области идет с отставанием от графиков, но это еще можно исправить и успеть к планируемому на 2023 год запуску тяжелой ракеты "Ангара", рассказал Хуснуллин.
"Главная цель моего приезда - это осмотреть строительство космодрома "Восточный". Считаю, что тоже там есть определенные отставания, но ситуация еще не потеряна с точки зрения сроков. В 2023 году нужно запускать тяжелую ракету "Ангара", считаю, что при определенных решениях можно космодром "Восточный" тоже за это время достроить", - сказал зампред.
Ранее он заявлял, что строительные работы на космодроме Восточный выполняются на высоком уровне, и сейчас нужно найти решения, которые позволят выполнить поручения президента РФ и запустить в 2023 году ракету "Ангара".
В четверг Хуснуллин продолжает рабочую поездку по Амурской области. В этот день он осмотрел мост через Зею, строительство жилья в областном центре, а также работы по реконструкции набережной города. Также он провел совещание с участием губернатора Приамурья Василия Орлова о развитии Байкало-Амурской магистрали.
Первая очередь космодрома Восточный включает стартовый комплекс для средних ракет серии "Союз-2", а также технический комплекс для носителей данного типа. С использованием построенной в объеме пускового минимума инфраструктуры уже осуществлено шесть пусков.
Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Рытье котлована для пускового комплекса началось в июне 2019 года. Предполагается, что строительство второй очереди завершится в конце 2022 года.