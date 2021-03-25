Стала известна предельная стоимость вакцины "Ковивак"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. ФАС согласовала предельную отпускную стоимость вакцины от коронавируса "Ковивак" в размере 4,33 тыс. руб. Об этом говорится в базе решений службы.

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"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела документы, представленные письмами Минздрава России и письмом ФГБУ "ФНЦИРИП им. Чумакова РАН" и приняла решение согласовать предельные отпускные цены, заявленные на регистрацию ФГБУ "ФНЦИРИП им. Чумакова РАН" (Россия), на следующие лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: "Ковивак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная)" в размере 4 тыс. 330 руб.", - отмечается в сообщении.

Речь идет о суспензии для внутримышечного введения, которая содержится в 10 ампулах объемом 0,5 мл.

Одновременно ФАС России сообщает, что по аналогии с предельными отпускными ценами производителей на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции предельные отпускные цены включают в том числе логистические расходы в размере 128,85 руб.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал вакцину "Ковивак", разработанную Центром им. М. П. Чумакова РАН. Она стала третьей вакциной, одобренной для применения в России. Центр рассчитывает увеличить объем производства "Ковивака" до 500 тысяч в месяц в апреле - мае, а в дальнейшем - до 10 млн доз в год.