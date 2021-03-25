Роспатент за год зарегистрировал почти треть новых разработок для борьбы с COVID-19

ТОМСК, 25 марта. /ТАСС/. Роспатент за год получил 680 заявок на изобретения для борьбы с коронавирусной инфекцией, в том числе на новые противовирусные средства, вакцины и тест-системы. Из них патент получили 219 изобретений, заявки по остальным еще находятся на рассмотрении, сообщил в четверг журналистам директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС, входит в структуру Роспатента) Олег Неретин.

"Мы [Роспатент] получили 680 заявок на изобретения со всей России, связанные с борьбой с коронавирусом, - это и вакцина, лекарства, защитные средства, тест-системы. 219 патентов выдано в приоритетном порядке с высокой скоростью. Мы их выдавали с небывалой до этого скоростью", - сказал Неретин.

Он уточнил, что оставшаяся 461 заявка пока находится на рассмотрении в Роспатенте. Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, заявки были поданы с апреля 2020 года.

Ранее руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев сообщал, что средний срок работы с заявками на изобретения для борьбы с коронавирусом составляет 22 дня. Чтобы ускорить этот процесс, был разработан специальный порядок рассмотрения этих заявок. На сентябрь 2020 года было подано около 300 заявок.