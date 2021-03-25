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План развития опорной сети российских автодорог будет готов к апрелю на 98%

В течение месяца документ будет дорабатываться, после чего начнутся работы по строительству и реконструкции

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 марта. /ТАСС/. План развития опорной сети российских автомобильных дорог, который первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил разработать до апреля 2021 года, к сроку будет готов на 95-98%. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Процентов на 90-95% он готов, мы понимаем все, что нам нужно, с федеральными дорогами, сейчас мы подгоняем под федеральные дороги региональные и муниципальные. То есть задача, чтобы не просто строить где попало дороги, а чтобы у нас появилась четкая опорная сеть, где увязаны федеральные, региональные и муниципальные дороги. Я думаю, что мы до 1 апреля получим версию с точностью 95-98%, потом за месяц доработаем, и уже исходя из этого будем строить все наши дальнейшие планы по строительству и реконструкции существующих дорог", - сказал он.

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