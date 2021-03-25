МИД Китая прокомментировал отказ H&M от хлопка из Синьцзяна

ПЕКИН, 25 марта. /ТАСС/. Китай не приемлет лжи и нападок со стороны компаний, которые зарабатывают деньги на рынке КНР. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в четверг на брифинге прокомментировала ситуацию со шведской розничной сетью по торговле одеждой H&M, которая отказалась использовать хлопок из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в данном регионе.

"Ясно одно. Китайский народ не приемлет того, чтобы некоторые компании пытались навредить КНР, в то время как зарабатывают здесь деньги", - сказала она. "Мы отвергаем использование лжи и слухов в целях нападения на КНР и нанесения вреда ее интересам", - добавила дипломат.

Как указала Хуа Чуньин, "хлопок из Синьцзяна - один из самых лучших в мире". "Утверждения о принудительном труде в Синьцзяне - это ложь, сфабрикованная антикитайскими силами с целью очернить Китай, подорвать безопасность и стабильность Синьцзяна, а также сдержать развитие Китая", - резюмировала она.

Ранее компания H&M заявила о том, что торговая сеть "глубоко обеспокоена сообщениями организаций гражданского общества и СМИ, в которых упоминаются обвинения в принудительном труде и дискриминации по этническому и религиозному признаку в Синьцзян-Уйгурском автономном районе". Как отмечается в документе, компания следит за тем, чтобы ее поставщики не нарушали права человека, и заверила клиентов, что не будет использовать хлопок из Синьцзяна.

В декабре 2020 года власти Соединенных Штатов ввели запрет на импорт хлопка и хлопковых изделий из СУАР на северо-западе Китая в связи с якобы допущенными там нарушениями прав человека. Как говорится в сообщении Таможенно-пограничной службы США, решение принято "на основе информации, которая указывает на случаи применения принудительного труда, помимо прочих, заключенных".

Китай производит около 20% мирового хлопка, большая часть которого поступает из Синьцзяна.