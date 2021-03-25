Власти Татарстана не видят угроз с обеспеченностью республики сахаром

КАЗАНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Республика Татарстан обеспечена сахаром, власти региона не видят угроз дефицита товара из-за соглашений Минпромторга России с производителями о предельных отпускных ценах. Об этом в четверг журналистам сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"С точки зрения обеспеченности республики, с точки зрения производства мы на сегодняшний день каких-то угроз не видим по той продукции, по тем позициям, о которых вы говорите", - сказала она, отвечая на вопрос, видят ли власти угрозы дефицита товара.

По ее словам, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана оценило ситуацию с точки зрения того, какие в республике есть ресурсы и возможности для обеспечения сахаром. Власти в этом критической ситуации не видят.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, несколько производителей и торговых сетей России подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр, а стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за 1кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года. 22 марта стало известно, что правительство РФ поручило Федеральной антимонопольной службе, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло - до октября. Кроме того, предполагается субсидирование производителей масла и сахара.

Возврат к регулированию рынков сахара и масла Минпромторг России планирует проводить постепенно, так как мировая конъюнктура пока не способствует снижению цен на данную продукцию.