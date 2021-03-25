"Газпром" заявил о возможном пересмотре цен на газ из-за экспорта водорода

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Транспортировка водорода по действующим трубопроводам вместе с природным газом потребует проведения дополнительных исследований для обеспечения безопасности экспорта сырья и сохранения целостности технологического оборудования, а также может привести к пересмотру цены экспортируемого из России газа из-за изменения его состава. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин в колонке для очередного номера журнала "Энергетическая политика".

"Технология транспортировки водорода в виде метано-водородной смеси по существующей системе газопроводов обусловлена рисками технического, юридического и регуляторного характера. Во-первых, добавление водорода в существующую газотранспортную сеть приведет к изменению состава, качества и цены экспортируемого газа, что будет являться нарушением экспортных контрактных обязательств, а также потребует отдельной специальной сертификации магистрального газопровода", - отмечает он.

Отдельное внимание Аксютин обращает на обеспечение промышленной безопасности при транспортировке водорода, имеющего отличные от метана свойства. "Применяемое при транспортировке оборудование имеет ограничения по качеству и составу газа, связанные с обеспечением безопасности работ и сохранению долгосрочной работоспособности единой системы газоснабжения. Для гарантии безопасной транспортировки метано-водородной смеси по магистральному газопроводу требуется проведение полномасштабных натурных циклических испытаний в условиях, приближенных к реальной перекачке, что в настоящее время не реализовано", - пишет замглавы "Газпрома".

Он также отмечает, что к настоящему времени в странах Европы, как и в России нет единого нормативно-технического регулирования транспортировки метано-водородных смесей. Так, европейские стандарты допускают достаточно широкий диапазон концентраций водорода в природном газе (от 0,02 до 10%) в зависимости от используемого газового оборудования и состояния сетей.

Эксперты IHS Markit считают, что экспорт произведенного в России водорода обойдется странам Европы дороже собственного производства. По оценкам зарубежных экспертов, килограмм низкоуглеродного водорода произведенного в Европе из российского газа будет стоить $1,1-1,5 против $1,9-2,1 в результате транспортировки водорода из России по газопроводу.

"Учитывая развитую единую систему газоснабжения и реализацию новых международных газотранспортных проектов, в том числе в ЕС, производство водорода или метано-водородного топлива из природного газа рядом с крупными зарубежными потребителями, например, сталелитейными промышленными предприятиями, электрогенерирующими объектами и др. - самое оптимальное решение", - отмечается в колонке.

Поиск вариантов

Член правления германской Wintershall Dea Тило Виланд, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке и за газотранспортные проекты, в интервью ТАСС в марте сообщал, что "Газпром" и Wintershall Dea в рамках программы научно-технического сотрудничества ищут возможность транспортировки водорода с природным газом по действующим трубопроводам. Он не уточнил, о каких трубопроводах идет речь.

Впрочем, ранее европейские эксперты отмечали, что для транспортировки водорода могут быть использованы действующие газопроводы, в том числе и строящийся "Северный поток - 2".

В декабре 2020 года заместитель начальника департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа, начальник управления энергосбережения и экологии "Газпрома" Александр Ишков в рамках Российско-германского сырьевого форума также сообщал, что "Газпром" предлагает реализовать на севере Германии, в районе выхода газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", проект строительства завода по производству низкоуглеродного водорода из российского газа.