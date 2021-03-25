Эксперты: блокировка Суэцкого канала будет иметь ограниченный эффект на цену нефти

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Цена на нефть марки Brent продемонстрировала рост более чем на $2 за баррель на фоне новостей о блокировке Суэцкого канала из-за севшего на мель большого судна-контейнеровоза, однако прерванное сообщение не будет иметь долгосрочный эффект на рынок. После восстановления движения по Суэцкому каналу все внимание сфокусируют на министерской встрече ОПЕК+, которая состоится 1 апреля, считают эксперты британской консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Стоимость нефти Brent в ходе торгов 24 марта выросла на 5,8%, до $63,9 за баррель после новостей о прекращении движения судов по Суэцкому каналу. При этом днем ранее цена майского фьючерса Brent впервые с 12 февраля опустилась ниже $61 за баррель (снижение на 6%).

"Цена нефти выросла примерно на $2 за баррель на новостях о блокировке [Суэцкого канала], но запасы как нефти, так и нефтепродуктов в Атлантическом бассейне значительны, - отмечает вице-президент WoodMac Энн-Луиз Хиттл. - Несколько дней задержки в поставках нефти и нефтепродуктов через Суэцкий канал на запад (в Европу и Америку - прим. ТАСС) не должны иметь долгосрочного эффекта".

По ее мнению, после разблокировки Суэцкого канала фокус рынка сместится на предстоящую 1 апреля встречу ОПЕК+, где страны альянса определят уровень добычи на май.

Главный аналитик WoodMac Марк Уильямс заявил, что, по оценкам компании, основной удар от блокировки Суэцкого канала приходится на контейнерные перевозки. "При этом мы подсчитали, что из-за инцидента задержаны 16 нефтяных танкеров с общим грузом в 870 тыс. тонн сырой нефти и 670 тыс. тонн нефтепродуктов, - добавил он. - По нашим данным, перенаправление грузов по таким альтернативным маршрутам, как, например, мыс Доброй Надежды, не потребуется".