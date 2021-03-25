В Думе ждут внесения законопроекта о защите прав потребителей при заключении договоров

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы ожидают скорейшего внесения разработанного Роспотребнадзором законопроекта о недопущении заключения договоров, которые ущемляют права потребителей. Об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на заседании итоговой коллегии Роспотребнадзора в расширенном составе в четверг.

"Мы ожидаем также скорейшего внесения в Государственную думу законопроекта, направленного на предотвращение практик заключения договоров, ущемляющих права потребителей", - отметил Жуков.

По его словам, это "очень важный законопроект".

"Эпидемия когда-то закончится, а жизнь будет продолжаться", - подчеркнул Жуков. Он отметил, что для развития экономики и бизнеса необходим "баланс в том, чтобы с одной стороны защитить права потребителей, с другой стороны, не слишком перегружать бизнес".

Он подчеркнул, что все законопроекты, которые разрабатываются в Роспотребнадзоре, "являются безусловным приоритетом для депутатов".