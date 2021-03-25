"Газпром" планирует экспортировать водород в Китай, Южную Корею и Японию

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. "Газпром" видит интерес в экспорте водорода в Китай, Южную Корею и Японию, сырье в страны Азии может поставляться автомобильным, морским или железнодорожным транспортом. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин в колонке для очередного номера журнала "Энергетическая политика".

"В частности, особый интерес представляет возможность производства водорода на территории Дальнего Востока России методом парового риформинга метана с обеспечением улавливания и захоронения диоксида углерода и последующим экспортом Н2 (водород - прим. ТАСС) в страны-потребители (Япония, Южная Корея, Китай)", - пишет он.

"По азиатскому направлению целесообразно рассмотрение возможностей поставок водорода в различном виде на экспорт авто-, морским и железнодорожным транспортом, для чего необходимо создание соответствующей законодательной базы (в части налогообложения и таможенного регулирования), а также развитие технологий транспортировки", - добавил Аксютин.

Он отмечает, что в краткосрочной перспективе в рамках двустороннего сотрудничества с азиатскими партнерами целесообразно развивать обмен технологиями транспортировки водорода, а также улавливания, хранения и использования СО2. В средне- и долгосрочной перспективе возможна проработка поставок водорода на экспорт при условии коммерческого спроса среди потенциальных импортеров.

В июне 2020 года направление "Водородная энергетика" впервые было включено в состав Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года. Согласно стратегии, Россия планирует экспортировать к 2024 году 0,2 млн тонн водорода, а к 2035 году - 2 млн тонн водорода.

В настоящее время вопросом экспорта водорода в Японию занимается госкорпорация "Росатом". Как сообщилось, "Русатом Оверсиз" (входит в Росатом) и Агентство по природным ресурсам и энергетики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии в сентябре 2019 года подписали в Токио соглашение о сотрудничестве в сфере совместной разработки технико-экономического обоснования пилотного проекта экспорта водорода из России в Японию. В пилотном экспортном проекте рассматривается возможность производства водорода для японского рынка методом электролиза. Росатом рассчитывает завершить подготовку технико-экономического обоснования поставок водорода из России в Японию в 2021 году. В Росатоме ранее также сообщали, что госкорпорация намерена не только сотрудничать с Японией в области экспорта водорода, но и работать над развитием технологического сотрудничества в этой области.