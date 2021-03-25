Объем инвестиций резидентов АЗРФ в Архангельской области превысил 5 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 25 марта. /ТАСС/. Общий объем инвестиций резидентов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) в Архангельской области превысил 5 млрд рублей, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы администрации региона.

"Общий объем инвестиций резидентов Арктической зоны РФ в Архангельской области превысил пять миллиардов рублей. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключила два новых соглашения о реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ, еще три проекта были одобрены на комиссии Минвостокразвития РФ", - говорится в сообщении.

В перечне действующих резидентов АЗРФ в регионе 13 компаний. Список дополнили ООО "Севнор Логистик" с проектом создания складского комплекса и ООО "Карапакс" с проектом строительства судна-краболова. В рамках первого проекта предполагается завершение строительства здания для складского хранения грузов, а также приобретение транспортной техники. Общий объем инвестиций - около 70 млн рублей при создании 12 новых рабочих мест.

Проект по строительству судна-краболова с портом приписки Архангельск позволит увеличить объем ежегодной добычи краба до 700 тонн готовой продукции. Вылов будет проводиться в Баренцевом море. Общий объем инвестиций по проекту около 2,4 млрд рублей, будет создано 38 рабочих мест.

С начала марта еще шесть предприятий подали заявки на получение статуса резидента через агентство регионального развития. В целом консультации по возможностям получения статуса провели с более чем 240 предприятиями области. Еще три проекта получили одобрение комиссии Минвостокразвития РФ: они предполагают создание в Архангельске центра компьютерной томографии, строительство котельной в поселке Сия Пинежского района и расширение морского флота компании "Эко Шиппинг".

Льготы для резидентов

На региональном уровне резидентам Арктической зоны доступны льготы по налогу на прибыль: первые пять лет с момента получения первой прибыли будет применяться ставка 5%, а последующие пять лет - 10%. Кроме того, для резидентов снижены ставки по налогу на имущество организаций: первые пять лет - 0,1%, последующие пять лет - 1,1%. На территории Архангельской области для резидентов Арктической зоны, работающих по УСН, установлены пониженные ставки. Если объектом налогообложения являются доходы, ставка будет равна 1%. Для резидентов, выбравших УСН по базе доходы минус расходы, ставка налога составит 5%.

Указанные налоговые ставки могут применяться в течение пяти налоговых периодов при условии отсутствия у резидента неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Второе условие - доход от реализации товаров (работ, услуг), являющихся результатом осуществления налогоплательщиками соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне, составляет не менее 90% общего дохода.