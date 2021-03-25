Создание стартапов студентами предложили включить в показатели эффективности вузов

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Показатель, характеризующий создание стартапов студентами, можно было бы включить в нормативы эффективности вузов. Такое мнение высказала в четверг руководитель направления по дополнительному образованию детей и педагогов Фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано" Светлана Решетникова, выступая на технофоруме "От винта!".

"Можно ставить вузам норматив по <…> запуску стартапов от студентов. Это поможет и вузу держать свои рейтинги, и подстегнет ребят к активной деятельности", - сказала Решетникова.

В своей работе, отметила она, ее подразделение не ориентируется на то, что все дети пойдут на специальность "нанотехнологии", важно, чтобы они загорелись естественными науками и создавали свои проекты.

"Надо, чтобы вуз был готов принимать ребят, которые не будут с первого курса "сидеть в учебниках", но будут развивать свои технологии", - считает эксперт. Решетникова отметила, что зачастую такая ситуация "непонятна и неудобна" для вуза, но положение дел меняется. Некоторые вузы уже сейчас готовы брать детей-"проектников", если даже у них не хватает баллов ЕГЭ, давать гранты на их обучение.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан на основании закона "О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий" в 2010 году. Цель деятельности Фонда - финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и иных высокотехнологичных секторов.

Технофорум "От винта!" проходит в рамках одноименного международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества, который является самой крупной коммуникационной площадкой России в молодежной научно-технической сфере. Участие в мероприятии, которое станет одним из опорных событий Года науки и технологий, принимают почти все регионы страны. Агентство ТАСС выступает информационным партнером фестиваля и организатором технофорума.